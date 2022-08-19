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    Кевин Сони - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Кевин
    Фамилия Сони
    Команда Астерас
    Состав Основной
    Родной город Дуала
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 апреля 1998 (24 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астерас 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.09.2022 63' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:0 Астерас (Триполис)
    19.08.2022 71' -90' Волос (Волос) 3:3 Астерас (Триполис)
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