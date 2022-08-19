Кевин Сони - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Сони
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Сони
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.09.2022
|63' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|19.08.2022
|71' -90'
|Волос (Волос)
|3:3
|Астерас (Триполис)