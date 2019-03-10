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    Валентин Вада - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Валентин
    Фамилия Вада
    Команда Сарагоса
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 марта 1996 (27 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Этьен 3 1 1 1 0
    Бордо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2019 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    18.05.2019 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:0 Ницца (Ницца)
    10.05.2019 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    05.05.2019 1' -76' Монако (Монако) 2:3 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    51'
    28.04.2019 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Тулуза (Тулуза)
    21.04.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    06.04.2019 1' -90' Амьен (Амьен) 2:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    01.04.2019 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Ним (Ним)
    79'
    16.03.2019 Был в запасе Кан (Кан) 0:5 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    90'
    10.03.2019 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:1 Лилль (Лилль)
    03.03.2019 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    13.02.2019 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Страсбур (Страсбур)
    10.02.2019 Был в запасе Ренн (Ренн) 3:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    26.01.2019 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:0 Бордо (Бордо)
    15.01.2019 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:2 Бордо (Бордо)
    11.11.2018 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Кан (Кан)
    26.08.2018 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:1 Монако (Монако)
    19.08.2018 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 2:1 Бордо (Бордо)
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