Валентин Вада - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Вада
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Вада
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Этьен
|3
|1
|1
|1
|0
|Бордо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2019
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|18.05.2019
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:0
|Ницца (Ницца)
|10.05.2019
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|05.05.2019
|1' -76'
|Монако (Монако)
|2:3
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|51'
|28.04.2019
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Тулуза (Тулуза)
|21.04.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|06.04.2019
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|2:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|01.04.2019
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:1
|Ним (Ним)
|79'
|16.03.2019
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|0:5
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|90'
|10.03.2019
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|03.03.2019
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|13.02.2019
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:1
|Страсбур (Страсбур)
|10.02.2019
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|26.01.2019
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|15.01.2019
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Бордо (Бордо)
|11.11.2018
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Кан (Кан)
|26.08.2018
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:1
|Монако (Монако)
|19.08.2018
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:1
|Бордо (Бордо)