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    Абдулайе Кейта - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Абдулайе
    Фамилия Кейта
    Команда Бастия
    Состав Основной
    Родной город Бамако
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 января 1994 (29 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.05.2018 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    23.05.2018 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:3 Тулуза (Тулуза)
    20.05.2018 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 2:2
    (5:3)п    		 Гавр (Гавр)
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