Абдулайе Кейта - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Абдулайе
|Фамилия
|Кейта
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Абдулайе
|Фамилия
|Кейта
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2018
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|23.05.2018
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:3
|Тулуза (Тулуза)
|20.05.2018
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|2:2
(5:3)п
|Гавр (Гавр)