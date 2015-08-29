Джо Доду - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Доду
|Команда
|Лестер
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Доду
|Команда
|Лестер
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2015
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|2:5
|Арсенал (Лондон)
|29.08.2015
|71' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|1:1
|Лестер (Лестер)