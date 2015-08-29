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    Джо Доду - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Джо
    Фамилия Доду
    Команда Лестер
    Состав Молодежный
    Родной город Ноттингем
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 июня 1995 (27 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лестер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2015 Был в запасе Лестер (Лестер) 2:5 Арсенал (Лондон)
    29.08.2015 71' -90' Борнмут (Борнмут) 1:1 Лестер (Лестер)
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