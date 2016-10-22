Кайл Нойл - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Нойл
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Нойл
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уиган Атлетик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2016
|90' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|22.10.2016
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:1
|Брайтон (Брайтон & Хов)