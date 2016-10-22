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    Кайл Нойл - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Кайл
    Фамилия Нойл
    Команда Уиган Атлетик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 сентября 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уиган Атлетик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2016 90' -90' Кардифф (Кардифф) 0:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    22.10.2016 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 0:1 Брайтон (Брайтон & Хов)
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