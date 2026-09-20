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Команды
Валенсия
Пабло Маффео
Статистика
€ 3 млн
Пабло Маффео - статистика
Валенсия
12 июля 1997 (29)
#24 | Защитник
173 см
Испания
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
1' - 82'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
62' - 90'
88'
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 5
06.09.2026
Барселона
1' - 54'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
1' - 55'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Суперкубок Испании 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Кубок 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2016/2017
Испания. Сегунда 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валенсия
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
1' - 82'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
62' - 90'
88'
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 5
06.09.2026
Барселона
1' - 54'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
1' - 55'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
0 : 0
22.08.2026
Сельта
69' - 90'
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