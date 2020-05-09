Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Паскаль Штенцель - статистика

Штутгарт
20 марта 1996 (30)
#15 | Защитник
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штутгарт
2
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
3 : 1
09.05.2026
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
3 : 1
14.02.2026
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Санкт-Паули
2 : 1
07.02.2026
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
0 : 3
25.01.2026
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
1 : 1
18.01.2026
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
3 : 2
13.01.2026
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Байер
1 : 4
10.01.2026
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
0 : 0
20.12.2025
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0 : 4
14.12.2025
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Гамбург
2 : 1
30.11.2025
Штутгарт
1' - 46'
23'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
3 : 2
09.11.2025
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
01.11.2025
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Штутгарт
2 : 1
26.10.2025
Майнц
1' - 62'
45'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
1 : 0
05.10.2025
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
2 : 0
19.09.2025
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
1 : 0
30.08.2025
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
2 : 1
23.08.2025
Штутгарт
Был в запасе
Главные новости
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
2
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
ФотоРуни мощно преобразился: как теперь выглядит легенда английского футбола
17:53
3
41-летний Роналду объяснил, почему не завершил карьеру в сборной Португалии
17:31
3
Стало известно, кто возглавит «Рубин» в случае увольнения Артиги
17:17
1
«Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю»: Бубнов – о мотивации футболистов от Евсеева
16:57
1
Реакция Мостового на увольнение Альбы из «Ростова»
16:49
4
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
3
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+