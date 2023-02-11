Саша Лукич - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Лукич
|Команда
|Фулхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 13,00
млн
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Лукич
|Команда
|Фулхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 44'
|Фулхэм
|0:3
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|06.03.2023
|1' - 75'
|Брентфорд
|3:2
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|35'
|28.02.2023
|1' - 90'
|Фулхэм
|2:0
|Лидс
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|24.02.2023
|46' - 90'
|Фулхэм
|1:1
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Брайтон
|0:1
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|90' - 90'
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фулхэм
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -44'
|Фулхэм (Лондон)
|0:3
|Арсенал (Лондон)
|06.03.2023
|1' -75'
|Брентфорд (Лондон)
|3:2
|Фулхэм (Лондон)
|35'
|24.02.2023
|46' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|11.02.2023
|90' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)