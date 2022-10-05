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    Фабиан Руис - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Фабиан
    Фамилия Руис
    Команда ПСЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 189
    Вес 70
    Стоимость:
    € 45,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 75' Брест 1:2 ПСЖ Франция. Лига 1, 27 тур
    08.03.2023 1' - 76' Бавария 2:0 ПСЖ Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    04.03.2023 1' - 90' ПСЖ 4:2 Нант Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Марсель 0:3 ПСЖ Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 75' ПСЖ 4:3 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур
    14.02.2023 57' - 90' ПСЖ 0:1 Бавария Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСЖ 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.03.2023 1' -76' Бавария (Мюнхен) 2:0 ПСЖ (Париж)
    14.02.2023 57' -90' ПСЖ (Париж) 0:1 Бавария (Мюнхен)
    02.11.2022 1' -21' Ювентус (Турин) 1:2 ПСЖ (Париж)
    19'
    25.10.2022 1' -83' ПСЖ (Париж) 7:2 Маккаби (Хайфа)
    11.10.2022 85' -90' ПСЖ (Париж) 1:1 Бенфика (Лиссабон)
    05.10.2022 87' -90' Бенфика (Лиссабон) 1:1 ПСЖ (Париж)
    90'
    14.09.2022 74' -90' Маккаби (Хайфа) 1:3 ПСЖ (Париж)
    06.09.2022 Был в запасе ПСЖ (Париж) 2:1 Ювентус (Турин)
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