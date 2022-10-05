Фабиан Руис - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Фабиан
|Фамилия
|Руис
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|189
|Вес
|70
Стоимость:
€ 45,00
млн
|Имя
|Фабиан
|Фамилия
|Руис
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|189
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 75'
|Брест
|1:2
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 27 тур
|08.03.2023
|1' - 76'
|Бавария
|2:0
|ПСЖ
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|04.03.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|4:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Марсель
|0:3
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 75'
|ПСЖ
|4:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|14.02.2023
|57' - 90'
|ПСЖ
|0:1
|Бавария
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСЖ
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.03.2023
|1' -76'
|Бавария (Мюнхен)
|2:0
|ПСЖ (Париж)
|14.02.2023
|57' -90'
|ПСЖ (Париж)
|0:1
|Бавария (Мюнхен)
|02.11.2022
|1' -21'
|Ювентус (Турин)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|19'
|25.10.2022
|1' -83'
|ПСЖ (Париж)
|7:2
|Маккаби (Хайфа)
|11.10.2022
|85' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:1
|Бенфика (Лиссабон)
|05.10.2022
|87' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|90'
|14.09.2022
|74' -90'
|Маккаби (Хайфа)
|1:3
|ПСЖ (Париж)
|06.09.2022
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Ювентус (Турин)