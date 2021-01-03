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    Гаэтано Летизия - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Гаэтано
    Фамилия Летизия
    Команда Беневенто
    Состав Основной
    Родной город Неаполь
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 июня 1990 (32 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 2,30
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Беневенто 24 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 1' -90' Торино (Турин) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    16.05.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Кротоне (Кротоне)
    12.05.2021 73' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    09.05.2021 71' -90' Беневенто (Беневенто) 1:3 Кальяри (Кальяри)
    18.04.2021 1' -57' Лацио (Рим) 5:3 Беневенто (Беневенто)
    12.04.2021 56' -90' Беневенто (Беневенто) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    84'
    03.04.2021 88' -90' Беневенто (Беневенто) 2:2 Парма (Парма)
    03.03.2021 1' -11' Беневенто (Беневенто) 0:3 Верона (Верона)
    28.02.2021 64' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    03.01.2021 1' -39' Беневенто (Беневенто) 0:2 Милан (Милан)
    23.12.2020 1' -90' Удинезе (Удине) 0:2 Беневенто (Беневенто)
    77'
    20.12.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 2:0 Дженоа (Генуя)
    15.12.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Лацио (Рим)
    11.12.2020 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    06.12.2020 1' -90' Парма (Парма) 0:0 Беневенто (Беневенто)
    28.11.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Ювентус (Турин)
    45'
    22.11.2020 1' -66' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Беневенто (Беневенто)
    53'
    07.11.2020 1' -75' Беневенто (Беневенто) 0:3 Специя (Ла Специя)
    02.11.2020 1' -90' Верона (Верона) 3:1 Беневенто (Беневенто)
    25.10.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:2 Наполи (Неаполь)
    18.10.2020 1' -90' Рома (Рим) 5:2 Беневенто (Беневенто)
    04.10.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:0 Болонья (Болонья)
    30.09.2020 37' -90' Беневенто (Беневенто) 2:5 Интер (Милан)
    26.09.2020 1' -90' Сампдория (Генуя) 2:3 Беневенто (Беневенто)
    88'
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