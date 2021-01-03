Гаэтано Летизия - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Гаэтано
|Фамилия
|Летизия
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1990 (32 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 2,30
млн
|Имя
|Гаэтано
|Фамилия
|Летизия
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Беневенто
|24
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|16.05.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Кротоне (Кротоне)
|12.05.2021
|73' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|09.05.2021
|71' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:3
|Кальяри (Кальяри)
|18.04.2021
|1' -57'
|Лацио (Рим)
|5:3
|Беневенто (Беневенто)
|12.04.2021
|56' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|84'
|03.04.2021
|88' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|2:2
|Парма (Парма)
|03.03.2021
|1' -11'
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Верона (Верона)
|28.02.2021
|64' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|03.01.2021
|1' -39'
|Беневенто (Беневенто)
|0:2
|Милан (Милан)
|23.12.2020
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Беневенто (Беневенто)
|77'
|20.12.2020
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|15.12.2020
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Лацио (Рим)
|11.12.2020
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|06.12.2020
|1' -90'
|Парма (Парма)
|0:0
|Беневенто (Беневенто)
|28.11.2020
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|45'
|22.11.2020
|1' -66'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Беневенто (Беневенто)
|53'
|07.11.2020
|1' -75'
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Специя (Ла Специя)
|02.11.2020
|1' -90'
|Верона (Верона)
|3:1
|Беневенто (Беневенто)
|25.10.2020
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|18.10.2020
|1' -90'
|Рома (Рим)
|5:2
|Беневенто (Беневенто)
|04.10.2020
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|30.09.2020
|37' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|2:5
|Интер (Милан)
|26.09.2020
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:3
|Беневенто (Беневенто)
|88'