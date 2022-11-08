Раде Крунич - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Раде
|Фамилия
|Крунич
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Раде
|Фамилия
|Крунич
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|0:0
|Милан
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|26.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|2:0
|Аталанта
|Италия. Серия А, 24 тур
|90'
|18.02.2023
|1' - 83'
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|34'
|14.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|1:0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|10.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|13
|0
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|90'
|18.02.2023
|1' -83'
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|34'
|10.02.2023
|1' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.02.2023
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Милан (Милан)
|29.01.2023
|1' -71'
|Милан (Милан)
|2:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|61'
|24.01.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:0
|Милан (Милан)
|13.11.2022
|1' -76'
|Милан (Милан)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|08.11.2022
|83' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Милан (Милан)
|05.11.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Милан (Милан)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|16.10.2022
|1' -61'
|Верона (Верона)
|1:2
|Милан (Милан)
|08.10.2022
|59' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|01.10.2022
|33' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|90'
|18.09.2022
|1' -66'
|Милан (Милан)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|53'
|13.08.2022
|1' -84'
|Милан (Милан)
|4:2
|Удинезе (Удине)
|34'