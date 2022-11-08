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    Раде Крунич - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Раде
    Фамилия Крунич
    Команда Милан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 октября 1993 (29 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 1' - 90' Тоттенхэм 0:0 Милан Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    26.02.2023 1' - 90' Милан 2:0 Аталанта Италия. Серия А, 24 тур
    90'
    18.02.2023 1' - 83' Монца 0:1 Милан Италия. Серия А, 23 тур
    34'
    14.02.2023 1' - 90' Милан 1:0 Тоттенхэм Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    10.02.2023 1' - 90' Милан 1:0 Торино Италия. Серия А, 22 тур
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