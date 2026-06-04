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Амаду Диавара
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€ 700 тыс
Амаду Диавара - статистика
Леганес
17 июля 1997 (29), Конакри
#24 | Полузащитник
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Гвинея
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Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
1' - 46'
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