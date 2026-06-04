Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Испания. Кубок 2025/2026 Испания. Сегунда 2025/2026 Испания. Сегунда 2024/2025 Олимпиада 2024 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Бельгия. Про-Лига 2023/2024 Кубок африканских наций 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Бельгия. Про-Лига 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Италия. Серия А 2021/2022 Кубок африканских наций 2021 Лига конференций 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016