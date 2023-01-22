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    Амаду Диавара - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Амаду
    Фамилия Диавара
    Команда Андерлехт
    Состав Основной
    Родной город Конакри
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июля 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 90' Андерлехт 1:1 Вильярреал Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    05.03.2023 1' - 76' Гент 1:0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    76' 76'
    26.02.2023 1' - 80' Андерлехт 2:2 Стандард Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    23.02.2023 1' - 89' Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 74' - 90' Кортрейк 2:2 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    16.02.2023 1' - 90' Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 77' - 90' Андерлехт 3:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 17 1 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -76' Гент (Гент) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    76' 76'
    26.02.2023 1' -80' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Стандард (Льеж)
    19.02.2023 74' -90' Кортрейк (Кортрейк) 2:2 Андерлехт (Брюссель)
    12.02.2023 77' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    03.02.2023 1' -90' Остенде (Остенде) 0:2 Андерлехт (Брюссель)
    29.01.2023 1' -84' Андерлехт (Брюссель) 0:0 Антверпен (Антверпен)
    22.01.2023 1' -90' Серен (Серен) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    18.01.2023 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 2:3 Зюлте-Варегем (Варегем)
    15.01.2023 1' -61' Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    08.01.2023 1' -82' Андерлехт (Брюссель) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    38'
    26.12.2022 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    13.11.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:2 Генк (Генк)
    06.11.2022 1' -80' Антверпен (Антверпен) 0:0 Андерлехт (Брюссель)
    30.10.2022 1' -75' Андерлехт (Брюссель) 4:2 Эйпен (Эйпен)
    23.10.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 3:1 Андерлехт (Брюссель)
    20.10.2022 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 3:2 Андерлехт (Брюссель)
    58'
    16.10.2022 1' -75' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Брюгге (Брюгге)
    09.10.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 1:3 Андерлехт (Брюссель)
    9'
    02.10.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    11.09.2022 1' -56' Вестерло (Вестерло) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    04.09.2022 1' -78' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    43'
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