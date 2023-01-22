Амаду Диавара - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Амаду
|Фамилия
|Диавара
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Амаду
|Фамилия
|Диавара
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1997 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Андерлехт
|1:1
|Вильярреал
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|05.03.2023
|1' - 76'
|Гент
|1:0
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|76' 76'
|26.02.2023
|1' - 80'
|Андерлехт
|2:2
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|23.02.2023
|1' - 89'
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|74' - 90'
|Кортрейк
|2:2
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|77' - 90'
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|17
|1
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -76'
|Гент (Гент)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|76' 76'
|26.02.2023
|1' -80'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Стандард (Льеж)
|19.02.2023
|74' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Андерлехт (Брюссель)
|12.02.2023
|77' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|03.02.2023
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|0:2
|Андерлехт (Брюссель)
|29.01.2023
|1' -84'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:0
|Антверпен (Антверпен)
|22.01.2023
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|18.01.2023
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|15.01.2023
|1' -61'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|08.01.2023
|1' -82'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|38'
|26.12.2022
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:2
|Генк (Генк)
|06.11.2022
|1' -80'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|30.10.2022
|1' -75'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|23.10.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|3:1
|Андерлехт (Брюссель)
|20.10.2022
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:2
|Андерлехт (Брюссель)
|58'
|16.10.2022
|1' -75'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|09.10.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|9'
|02.10.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|11.09.2022
|1' -56'
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|04.09.2022
|1' -78'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|43'