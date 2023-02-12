Мухамаду Сарр - статистика
#45 | Вратарь
|Имя
|Мухамаду
|Фамилия
|Сарр
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 января 1997 (26 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Мухамаду
|Фамилия
|Сарр
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 января 1997 (26 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|Был в запасе
|Кремонезе
|0:1
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 26 тур
|06.03.2023
|Был в запасе
|Сассуоло
|3:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 25 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Кремонезе
|2:1
|Рома
|Италия. Серия А, 24 тур
|20.02.2023
|Был в запасе
|Торино
|2:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Наполи
|3:0
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч