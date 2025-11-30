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Италия. Серия B
Команды
Специя
Мухамаду Сарр
Статистика
€ 200 тыс
Мухамаду Сарр - статистика
Специя
5 января 1997 (29)
#1 | Вратарь
190 см
Сенегал
Статистика
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Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Специя
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 14 тур
Специя
1 : 0
30.11.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Мантова
4 : 1
23.11.2025
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Специя
1 : 1
07.11.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Монца
1 : 0
02.11.2025
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Специя
1 : 1
29.10.2025
Падова
1' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Авеллино
0 : 4
25.10.2025
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
1 : 2
18.10.2025
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Специя
1 : 2
04.10.2025
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
1 : 1
30.09.2025
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Венеция
2 : 0
27.09.2025
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
1 : 3
20.09.2025
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Эмполи
1 : 1
14.09.2025
Специя
Был в запасе
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