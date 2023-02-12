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    Мухамаду Сарр - статистика

    #45 | Вратарь
    Имя Мухамаду
    Фамилия Сарр
    Команда Кремонезе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 января 1997 (26 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 Был в запасе Кремонезе 0:1 Фиорентина Италия. Серия А, 26 тур
    06.03.2023 Был в запасе Сассуоло 3:2 Кремонезе Италия. Серия А, 25 тур
    28.02.2023 Был в запасе Кремонезе 2:1 Рома Италия. Серия А, 24 тур
    20.02.2023 Был в запасе Торино 2:2 Кремонезе Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Наполи 3:0 Кремонезе Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
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