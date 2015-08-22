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    Хавьер Ноблехас - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Хавьер
    Фамилия Ноблехас
    Команда Спортинг
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 марта 1993 (29 лет)
    Рост 187
    Вес 77
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2015 1' -90' Хетафе (Хетафе) 3:0 Леванте (Валенсия)
    7'
    22.08.2015 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:0 Хетафе (Хетафе)
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