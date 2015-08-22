Хавьер Ноблехас - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|Ноблехас
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|187
|Вес
|77
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|Ноблехас
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2015
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|3:0
|Леванте (Валенсия)
|7'
|22.08.2015
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)