Милан Ристовски - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Милан
|Фамилия
|Ристовски
|Команда
|Спартак Тр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Вес
|75
|Имя
|Милан
|Фамилия
|Ристовски
|Команда
|Спартак Тр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак Тр
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -80'
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Спартак Тр (Трнава)
|04.08.2022
|1' -70'
|Спартак Тр (Трнава)
|0:2
|Ракув (Ченстохова)
|21.07.2022
|1' -60'
|Спартак Тр (Трнава)
|4:1
|Ньютаун (Ньютаун)