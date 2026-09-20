Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Пауль Нарди - статистика

Осер
18 мая 1994 (32)
#1 | Вратарь
188 см
Франция
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
2 : 1
20.09.2026
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
3 : 1
04.09.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
1 : 3
29.08.2026
Анжер
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
17
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
25.04.2026
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
04.01.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
01.01.2026
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Вест Бромвич
2 : 1
29.12.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Портсмут
1 : 1
26.12.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 1
20.12.2025
Лестер
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Мидлсбро
3 : 1
13.12.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
09.12.2025
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
06.12.2025
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Норвич Сити
3 : 1
29.11.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкберн
0 : 1
26.11.2025
Куинз Парк Рейнджерс
19' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
22.11.2025
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 0
08.11.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
05.11.2025
Саутгемптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 4
01.11.2025
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Дерби Каунти
1 : 0
25.10.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
22.10.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
18.10.2025
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.10.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
01.10.2025
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.09.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
20.09.2025
Сток Сити
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Рексхэм
1 : 3
13.09.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
30.08.2025
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ковентри
7 : 1
23.08.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Уотфорд
2 : 1
16.08.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
09.08.2025
Престон
Был в запасе
Главные новости
«Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю»: Бубнов – о мотивации футболистов от Евсеева
16:57
1
Реакция Мостового на увольнение Альбы из «Ростова»
16:49
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
2
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
7
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
4
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
2
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
9
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
14
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+