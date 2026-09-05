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Чехия. Шанс Лига
Команды
Сигма
Ян Климент
Статистика
€ 400 тыс
Ян Климент - статистика
Сигма
1 сентября 1993 (33), Йиглава
#9 | Нападающий
185 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
3 : 0
05.09.2026
Богемианс 1905
76' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
1 : 0
29.08.2026
Сигма
Был в запасе
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Лига наций 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига чемпионов 2022/2023
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Дания. Суперлига 2017/2018
Дания. Суперлига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сигма
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
3 : 0
05.09.2026
Богемианс 1905
76' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
1 : 0
29.08.2026
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Сигма
3 : 1
23.08.2026
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Словацко
1 : 2
15.08.2026
Сигма
73' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Артис
1 : 2
09.08.2026
Сигма
62' - 90'
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