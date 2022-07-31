Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Беньямин Хюбнер
Статистика
Беньямин Хюбнер - статистика
Завершил карьеру
4 июля 1989 (37)
#21 | Защитник
193 см
Германия
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Германия. Кубок 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хоффенхайм
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Кубок, 1/32 финала
Редингхаузен
0 : 2
31.07.2022
Хоффенхайм
1' - 85'
Главные новости
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
1
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
5
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
2
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
1
Видео
Головин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
6
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
13
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
13
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+