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Куко Мартина
Статистика
Куко Мартина - статистика
Завершил карьеру
25 сентября 1989 (36), Роттердам
#15 | Защитник
185 см
Кюрасао
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Статистика по турнирам
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кюрасао
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Гаити
1 : 5
11.06.2025
Кюрасао
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Кюрасао
4 : 0
07.06.2025
Сент-Люсия
81' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 тур
Аруба
0 : 3
09.06.2024
Кюрасао
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
Кюрасао
4 : 0
06.06.2024
Барбадос
79' - 90'
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