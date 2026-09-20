Статистика по турнирам

Румыния. Лига I 2026/2027 Румыния. Лига I 2025/2026 Италия. Серия В 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2020/2021 Международный кубок чемпионов 2015