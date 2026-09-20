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Румыния. Лига I
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Университатя Клуж
Элио Капрадосси
Статистика
€ 450 тыс
Элио Капрадосси - статистика
Университатя Клуж
11 марта 1996 (30), Кампала
#23 | Защитник
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Волунтари
0 : 2
20.09.2026
Университатя Клуж
75' - 90'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Румыния. Лига I 2025/2026
Италия. Серия В 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2020/2021
Международный кубок чемпионов 2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Циттаделла
15
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
1' - 90'
80'
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
1' - 76'
25'
Италия. Серия В, 33 тур
Сампдория
1 : 0
12.04.2025
Циттаделла
1' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Циттаделла
0 : 0
05.04.2025
Каррарезе
1' - 90'
33'
Италия. Серия В, 31 тур
Кремонезе
2 : 2
29.03.2025
Циттаделла
1' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Циттаделла
1 : 2
15.03.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Циттаделла
0 : 2
22.02.2025
Модена
1' - 29'
Италия. Серия В, 26 тур
Катанцаро
1 : 0
14.02.2025
Циттаделла
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Пиза
0 : 1
08.02.2025
Циттаделла
1' - 90'
30'
Италия. Серия В, 24 тур
Циттаделла
0 : 2
01.02.2025
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Козенца
0 : 1
25.01.2025
Циттаделла
1' - 90'
80'
Италия. Серия В, 22 тур
Циттаделла
1 : 2
18.01.2025
Мантова
39' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Чезена
0 : 0
12.01.2025
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Циттаделла
0 : 0
15.12.2024
Кремонезе
1' - 36'
Италия. Серия В, 16 тур
Специя
5 : 0
08.12.2024
Циттаделла
78' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Циттаделла
2 : 2
30.11.2024
Юве Стабиа
87' - 90'
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