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Кевин Васкес
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€ 400 тыс
Кевин Васкес - статистика
Спортинг
23 марта 1993 (33)
#20 | Защитник
173 см
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Команда
И
Г
П
Ж
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Спортинг
2
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
Спортинг
0 : 2
16.12.2025
Валенсия
1' - 90'
28'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мирандес
0 : 2
03.12.2025
Спортинг
1' - 46'
22'
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