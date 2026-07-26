Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2026 Россия. PARI Первая лига 2025/2026 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2024 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Первая лига 2024/2025 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Первая лига 2023/2024 Россия. ФНЛ 2. Группа 1 2021/2022 Россия. ФНЛ 2018/2019 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016