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    Алмаз Сальманов - статистика

    #75 | Нападающий
    Имя Алмаз
    Отчество Захитович
    Фамилия Сальманов
    Команда Уфа
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июня 1996 (26 лет)
    Рост 173
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2015 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    25.07.2015 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    16.07.2015 87' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:3 Уфа (мол) (Уфа)
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