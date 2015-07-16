Алмаз Сальманов - статистика
#75 | Нападающий
|Имя
|Алмаз
|Отчество
|Захитович
|Фамилия
|Сальманов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Имя
|Алмаз
|Отчество
|Захитович
|Фамилия
|Сальманов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2015
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|25.07.2015
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|16.07.2015
|87' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:3
|Уфа (мол) (Уфа)