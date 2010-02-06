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    Маркин Михел - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Маркин
    Фамилия Михел
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 декабря 1975 (47 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бохум 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2010 1' -90' Бохум (Бохум) 1:1 Байер (Леверкузен)
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