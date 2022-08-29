Эрик Пульгар - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Пульгар
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1994 (29 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Пульгар
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1994 (29 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|90' - 90'
|Аль-Ахли
|2:4
|Фламенго
|Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Аваи (Флорианополис)
|10.11.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.11.2022
|76' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|03.11.2022
|1' -67'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|26.10.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|70'
|18.09.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|04.09.2022
|1' -80'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|29.08.2022
|78' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)