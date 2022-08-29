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    Эрик Пульгар - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Эрик
    Фамилия Пульгар
    Команда Фламенго
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 января 1994 (29 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 90' - 90' Аль-Ахли 2:4 Фламенго Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
    Статистика по турнирам
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