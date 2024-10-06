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Ян Грегуш
Статистика
Ян Грегуш - статистика
Завершил карьеру
29 января 1991 (35), Нитра
#21 | Полузащитник
189 см | 79 кг
Словакия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
США. МЛС 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Лига наций 2020/2021
США. МЛС 2020
Чемпионат Европы 2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
США. МЛС 2019
Дания. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019
Дания. Плей-офф 2017/2018
Дания. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Дания. Плей-офф 2016/2017
Дания. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Сент-Луис
3 : 0
06.10.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Сиэтл
1 : 0
29.09.2024
Динамо Хьюстон
89' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Остин
0 : 1
22.09.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
19.09.2024
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
08.09.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
25.08.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 4
21.07.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Сан-Хосе
0 : 1
18.07.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 2
04.07.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
30.06.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 4
23.06.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.06.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
16.06.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
26.05.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
19.05.2024
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Остин
1 : 0
16.05.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
1 : 2
12.05.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
05.05.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Даллас
2 : 0
28.04.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
21.04.2024
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
14.04.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
2 : 1
07.04.2024
Динамо Хьюстон
1' - 62'
США. МЛС, 8 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
31.03.2024
Сан-Хосе
1' - 71'
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
0 : 1
24.03.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
17.03.2024
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
03.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
46' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
25.02.2024
Канзаc Сити
67' - 90'
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