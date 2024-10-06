Статистика по турнирам

Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 США. МЛС 2024 Кубок лиг Северной Америки 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 США. МЛС 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 США. МЛС 2020 Чемпионат Европы 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 США. МЛС 2019 Дания. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Дания. Плей-офф 2017/2018 Дания. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Дания. Плей-офф 2016/2017 Дания. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015