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Словения. Первая Лига
Команды
Целе
Беньямин Вербич
Статистика
€ 500 тыс
Беньямин Вербич - статистика
Целе
27 ноября 1993 (32)
#7 | Нападающий
Словения
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Байер
2 : 0
16.09.2026
Целе
1' - 69'
69'
Лига чемпионов, 4 раунд
Целе
1 : 2
26.08.2026
Слован
73' - 120'
118'
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Целе
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Байер
2 : 0
16.09.2026
Целе
1' - 69'
69'
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