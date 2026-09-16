Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Греция. Суперлига 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Греция. Суперлига 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Греция. Суперлига 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Греция. Суперлига 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Украина. Премьер-лига 2021/2022 Лига чемпионов 2020/2021 Украина. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Украина. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Украина. Плей-офф 2018/2019 Украина. Премьер-лига 2018/2019 Дания. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Украина. Плей-офф 2017/2018 Украина. Премьер-лига 2017/2018 Дания. Плей-офф 2016/2017 Дания. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017