Душко Трайчевски - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Душко
|Фамилия
|Трайчевски
|Команда
|Работнички
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Имя
|Душко
|Фамилия
|Трайчевски
|Команда
|Работнички
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Работнички
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2015
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|1:0
|Работнички (Скопье)
|59'
|20.08.2015
|Был в запасе
|Работнички (Скопье)
|1:1
|Рубин (Казань)