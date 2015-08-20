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    Душко Трайчевски - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Душко
    Фамилия Трайчевски
    Команда Работнички
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 ноября 1990 (32 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Работнички 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2015 Был в запасе Рубин (Казань) 1:0 Работнички (Скопье)
    59'
    20.08.2015 Был в запасе Работнички (Скопье) 1:1 Рубин (Казань)
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