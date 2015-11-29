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    Марвин Ванитцек - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Марвин
    Фамилия Ванитцек
    Команда Карлсруэ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 мая 1993 (29 лет)
    Рост 172
    Вес 72
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штутгарт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.11.2015 86' -90' Боруссия (Дортмунд) 4:1 Штутгарт (Штутгарт)
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