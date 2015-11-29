Марвин Ванитцек - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Ванитцек
|Команда
|Карлсруэ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Вес
|72
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Ванитцек
|Команда
|Карлсруэ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штутгарт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2015
|86' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|4:1
|Штутгарт (Штутгарт)