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    Евгений Иванов - статистика

    #84 | Защитник
    Имя Евгений
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Иванов
    Команда Урал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 августа 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2015 90' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    19.07.2015 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 5:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
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