Евгений Иванов - статистика
#84 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2015
|90' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|19.07.2015
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|5:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)