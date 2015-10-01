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    Матеус Карвальо - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Матеус
    Фамилия Карвальо
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 марта 1992 (31 год)
    Рост 177
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.10.2015 1' -76' Монако (Монако) 1:1 Тоттенхэм (Лондон)
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