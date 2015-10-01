Матеус Карвальо - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Карвальо
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 марта 1992 (31 год)
|Рост
|177
|Вес
|74
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Карвальо
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 марта 1992 (31 год)
|Рост
|177
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2015
|1' -76'
|Монако (Монако)
|1:1
|Тоттенхэм (Лондон)