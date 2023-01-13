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    Мануэль Локателли - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Мануэль
    Фамилия Локателли
    Команда Ювентус
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 января 1998 (25 лет)
    Рост 186
    Вес 75
    Стоимость:
    € 30,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 90' Ювентус 1:0 Фрайбург Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    05.03.2023 1' - 76' Рома 1:0 Ювентус Италия. Серия А, 25 тур
    32'
    23.02.2023 1' - 90' Нант 0:3 Ювентус Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 90' Специя 0:2 Ювентус Италия. Серия А, 23 тур
    1'
    16.02.2023 63' - 90' Ювентус 1:1 Нант Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 90' Ювентус 1:0 Фиорентина Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ювентус 21 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -76' Рома (Рим) 1:0 Ювентус (Турин)
    32'
    19.02.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:2 Ювентус (Турин)
    1'
    12.02.2023 1' -90' Ювентус (Турин) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    07.02.2023 1' -90' Салернитана (Салернитана) 0:3 Ювентус (Турин)
    29.01.2023 46' -90' Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    22.01.2023 1' -90' Ювентус (Турин) 3:3 Аталанта (Бергамо)
    13.01.2023 1' -56' Наполи (Неаполь) 5:1 Ювентус (Турин)
    07.01.2023 1' -62' Ювентус (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    36'
    04.01.2023 1' -90' Кремонезе (Кремона) 0:1 Ювентус (Турин)
    13.11.2022 1' -85' Ювентус (Турин) 3:0 Лацио (Рим)
    10.11.2022 1' -63' Верона (Верона) 0:1 Ювентус (Турин)
    06.11.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Интер (Милан)
    21.10.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 4:0 Эмполи (Эмполи)
    15.10.2022 1' -90' Торино (Турин) 0:1 Ювентус (Турин)
    08.10.2022 1' -56' Милан (Милан) 2:0 Ювентус (Турин)
    02.10.2022 1' -77' Ювентус (Турин) 3:0 Болонья (Болонья)
    03.09.2022 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Ювентус (Турин)
    52'
    31.08.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Специя (Ла Специя)
    27.08.2022 1' -85' Ювентус (Турин) 1:1 Рома (Рим)
    6'
    22.08.2022 1' -85' Сампдория (Генуя) 0:0 Ювентус (Турин)
    15.08.2022 1' -76' Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    16'
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