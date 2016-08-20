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    Рис Грего-Кокс - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Рис
    Фамилия Грего-Кокс
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 ноября 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2017 81' -90' Норвич Сити (Норвич) 4:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    20.08.2016 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:2 Престон (Престон)
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