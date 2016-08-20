Рис Грего-Кокс - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Грего-Кокс
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 ноября 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Грего-Кокс
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 ноября 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2017
|81' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|4:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|20.08.2016
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Престон (Престон)