Брендон Комли - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Брендон
|Фамилия
|Комли
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1995 (27 лет)
|Имя
|Брендон
|Фамилия
|Комли
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.01.2017
|90' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)