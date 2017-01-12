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    Брендон Комли - статистика

    #41 | Полузащитник
    Имя Брендон
    Фамилия Комли
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 ноября 1995 (27 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.01.2017 90' -90' Рединг (Рединг) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
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