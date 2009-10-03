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    Данни Фукс - статистика

    Полузащитник
    Имя Данни
    Фамилия Фукс
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 февраля 1976 (47 лет)
    Рост 178
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бохум 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2009 1' -90' Бохум (Бохум) 1:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
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