Илья Ферапонтов - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Илья
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Ферапонтов
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Имя
|Илья
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Ферапонтов
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зоркий
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2022
|78' -90'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)