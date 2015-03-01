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    Егор Чегурко - статистика

    #42 | Нападающий
    Имя Егор
    Отчество Владимирович
    Фамилия Чегурко
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 января 1995 (28 лет)
    Рост 175
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.03.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:2 Металлист (Харьков)
    01.03.2015 1' -90' Динамо (Киев) 3:0 Металлист (Харьков)
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