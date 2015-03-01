Егор Чегурко - статистика
#42 | Нападающий
|Имя
|Егор
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Чегурко
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 января 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Имя
|Егор
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Чегурко
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 января 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.03.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|01.03.2015
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Металлист (Харьков)