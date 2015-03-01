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    Максим Аверьянов - статистика

    #56 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Аверьянов
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июля 1997 (25 лет)
    Рост 172
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2015 Был в запасе Металлист (Харьков) 3:1 Мариуполь (Мариуполь)
    01.03.2015 1' -58' Динамо (Киев) 3:0 Металлист (Харьков)
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