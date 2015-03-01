Максим Аверьянов - статистика
#56 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Аверьянов
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|172
|Вес
|62
|Имя
|Максим
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Аверьянов
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|172
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2015
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|01.03.2015
|1' -58'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Металлист (Харьков)