Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аркадиуш Маляж - статистика

    #34 | Вратарь
    Имя Аркадиуш
    Фамилия Маляж
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 июня 1980 (42 года)
    Рост 190
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Легия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2018 1' -90' Дюделанж (Дюделанж) 2:2 Легия (Варшава)
    09.08.2018 1' -90' Легия (Варшава) 1:2 Дюделанж (Дюделанж)
    • Читайте нас: 
    11