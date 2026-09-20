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Греция. Суперлига
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ОФИ
Аарон Исека
Статистика
€ 400 тыс
Аарон Исека - статистика
ОФИ
15 ноября 1997 (28), Брюссель
#9 | Нападающий
180 см | 78 кг
ДР Конго
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 2
20.09.2026
Астерас
1' - 58'
Лига Европы, 1 тур
ОФИ
2 : 0
17.09.2026
Хоффенхайм
80' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
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Лига Европы 2014/2015
Команда
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ОФИ
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0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 2
20.09.2026
Астерас
1' - 58'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
ОФИ
2 : 0
23.08.2026
Волос
Был в запасе
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