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Англия. Вторая лига
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Олдхэм
Джо Гарнер
Статистика
€ 25 тыс
Джо Гарнер - статистика
Олдхэм
12 апреля 1988 (38), Блэкберн
#14 | Нападающий
175 см
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Команда
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Олдхэм
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0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 2 раунд
Лейтон Ориент
2 : 1
30.11.2024
Олдхэм
105' - 120'
120'
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