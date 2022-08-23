Джош Браунхилл - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Браунхилл
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уоррингтон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 декабря 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Браунхилл
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уоррингтон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 декабря 1995 (27 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 26'
|Блэкпул
|0:0
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|1' - 68'
|Бернли
|4:0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|31'
|21.02.2023
|1' - 90'
|Миллуолл
|1:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Лутон Таун
|0:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|35'
|14.02.2023
|1' - 90'
|Бернли
|1:1
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 81'
|Бернли
|3:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|15'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -89'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|08.11.2022
|56' -90'
|Бернли (Бернли)
|3:1
|Кроули Таун (Кроули)
|23.08.2022
|66' -90'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Бернли (Бернли)