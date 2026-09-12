Матчи за последние 30 дней
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур