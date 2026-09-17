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Сербия. Суперлига
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Црвена Звезда
Деррик Люккассен
Статистика
€ 1 млн
Деррик Люккассен - статистика
Црвена Звезда
3 июля 1995 (31), Амстердам
#32 | Защитник
186 см
Гана
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Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 5 тур
Железничар
1 : 2
17.09.2026
Црвена Звезда
Был в запасе
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 1
13.09.2026
Црвена Звезда
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 3 тур
Радник
0 : 0
10.09.2026
Црвена Звезда
1' - 60'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 1
06.09.2026
Партизан
1' - 90'
45'
Лига Европы, 4 раунд
Виктория
5 : 1
27.08.2026
Црвена Звезда
1' - 120'
103'
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Црвена Звезда
2
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0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Виктория
5 : 1
27.08.2026
Црвена Звезда
1' - 120'
103'
Лига Европы, 4 раунд
Црвена Звезда
3 : 0
20.08.2026
Виктория
1' - 85'
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