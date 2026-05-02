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Серия А 2026/2027
Команды
Дженоа
Максвел Корне
Статистика
€ 2 млн
Максвел Корне - статистика
Дженоа
27 сентября 1996 (29)
#70 | Нападающий
179 см
Кот-д'Ивуар | Франция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
8
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
0 : 0
02.05.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
0 : 2
26.04.2026
Комо
81' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
0 : 2
15.03.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
2 : 1
08.03.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
2 : 0
28.02.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
3 : 0
22.02.2026
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кремонезе
0 : 0
15.02.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
2 : 3
07.02.2026
Наполи
89' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3 : 2
30.01.2026
Дженоа
81' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
3 : 2
25.01.2026
Болонья
74' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0 : 0
18.01.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1 : 2
14.12.2025
Интер
89' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
1 : 2
08.12.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
2 : 2
09.11.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1 : 2
03.11.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
0 : 2
29.10.2025
Кремонезе
1' - 53'
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
2 : 1
26.10.2025
Дженоа
78' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0 : 0
19.10.2025
Парма
81' - 90'
90'
90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0 : 3
29.09.2025
Лацио
Был в запасе
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