Максвел Корне - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Максвел
|Фамилия
|Корне
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Максвел
|Фамилия
|Корне
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|84' - 90'
|АЕК
|0:2
|Вест Хэм
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2022
|1' -34'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|18.09.2022
|62' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|03.09.2022
|86' -90'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Вест Хэм (Лондон)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:1
|Вест Хэм (Лондон)
|21.08.2022
|75' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|0:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|14.08.2022
|85' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)