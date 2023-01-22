Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лоренцо Пеллегрини - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Лоренцо
    Фамилия Пеллегрини
    Команда Рома
    Состав Основной
    Родной город Рома
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 июня 1996 (26 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 45,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 61' Рома 2:0 Реал Сосьедад Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    05.03.2023 1' - 86' Рома 1:0 Ювентус Италия. Серия А, 25 тур
    28.02.2023 1' - 63' Кремонезе 2:1 Рома Италия. Серия А, 24 тур
    23.02.2023 1' - 81' Рома 2:0 Зальцбург Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    5'
    19.02.2023 Был в запасе Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    16.02.2023 1' - 74' Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 88' Лечче 1:1 Рома Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 21 2 5 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -86' Рома (Рим) 1:0 Ювентус (Турин)
    28.02.2023 1' -63' Кремонезе (Кремона) 2:1 Рома (Рим)
    19.02.2023 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Верона (Верона)
    11.02.2023 1' -88' Лечче (Лечче) 1:1 Рома (Рим)
    04.02.2023 1' -90' Рома (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    29.01.2023 1' -83' Наполи (Неаполь) 2:1 Рома (Рим)
    22.01.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:2 Рома (Рим)
    15.01.2023 1' -74' Рома (Рим) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    08.01.2023 1' -90' Милан (Милан) 2:2 Рома (Рим)
    87'
    04.01.2023 1' -90' Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    6'
    13.11.2022 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    06.11.2022 1' -53' Рома (Рим) 0:1 Лацио (Рим)
    52'
    31.10.2022 1' -90' Верона (Верона) 1:3 Рома (Рим)
    23.10.2022 1' -90' Рома (Рим) 0:1 Наполи (Неаполь)
    17.10.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Рома (Рим)
    9' 67'
    09.10.2022 1' -90' Рома (Рим) 2:1 Лечче (Лечче)
    6'
    01.10.2022 1' -81' Интер (Милан) 1:2 Рома (Рим)
    75'
    18.09.2022 1' -90' Рома (Рим) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    12.09.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:2 Рома (Рим)
    77'
    04.09.2022 1' -81' Удинезе (Удине) 4:0 Рома (Рим)
    52'
    30.08.2022 1' -80' Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    61'
    27.08.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Рома (Рим)
    22.08.2022 1' -90' Рома (Рим) 1:0 Кремонезе (Кремона)
    65'
    14.08.2022 1' -90' Салернитана (Салернитана) 0:1 Рома (Рим)
    • Читайте нас: 
    11