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Брайтон
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Статистика
€ 1 млн
Солли Мач - статистика
Брайтон
20 июля 1994 (32), Истборн
#7 | Полузащитник
180 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Брайтон
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Брайтон
0 : 3
24.05.2026
Манчестер Юнайтед
59' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Лидс
1 : 0
17.05.2026
Брайтон
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон
3 : 0
09.05.2026
Вулверхэмптон
88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Бернли
0 : 2
11.04.2026
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Сандерленд
0 : 1
14.03.2026
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Брайтон
2 : 1
01.03.2026
Ноттингем Форест
86' - 90'
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