Льюис Данк - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Данк
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брайтон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Данк
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брайтон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Лидс
|2:2
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Брайтон
|4:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Сток Сити
|0:1
|Брайтон
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|18.02.2023
|1' - 90'
|Брайтон
|0:1
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Кристал Пэлас
|1:1
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
(4:3)п
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|09.11.2022
|1' -60'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)