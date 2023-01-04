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    Давиде Калабрия - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Давиде
    Фамилия Калабрия
    Команда Милан
    Состав Основной
    Родной город Брешиа
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 декабря 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 Был в запасе Тоттенхэм 0:0 Милан Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    04.03.2023 Был в запасе Фиорентина 2:1 Милан Италия. Серия А, 25 тур
    14.02.2023 Был в запасе Милан 1:0 Тоттенхэм Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    10.02.2023 89' - 90' Милан 1:0 Торино Италия. Серия А, 22 тур
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