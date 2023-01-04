Давиде Калабрия - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Калабрия
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брешиа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 декабря 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Калабрия
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брешиа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 декабря 1996 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм
|0:0
|Милан
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|2:1
|Милан
|Италия. Серия А, 25 тур
|14.02.2023
|Был в запасе
|Милан
|1:0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|10.02.2023
|89' - 90'
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|14
|1
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Милан (Милан)
|10.02.2023
|89' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.02.2023
|1' -55'
|Интер (Милан)
|1:0
|Милан (Милан)
|29.01.2023
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|24' 46'
|24.01.2023
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Милан (Милан)
|14.01.2023
|1' -86'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|71' 67'
|08.01.2023
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:2
|Рома (Рим)
|04.01.2023
|1' -72'
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Милан (Милан)
|01.10.2022
|1' -39'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|18.09.2022
|1' -46'
|Милан (Милан)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|45'
|10.09.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|03.09.2022
|1' -84'
|Милан (Милан)
|3:2
|Интер (Милан)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Милан (Милан)
|27.08.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|66'
|21.08.2022
|1' -84'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Милан (Милан)
|13.08.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:2
|Удинезе (Удине)
|15'