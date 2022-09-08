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    Энди Халидэй - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Энди
    Фамилия Халидэй
    Команда Хартс
    Состав Основной
    Родной город Глазго
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 октября 1991 (31 год)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 1' - 71' Селтик 3:1 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    6'
    04.03.2023 70' - 90' Хартс 3:0 Сент-Джонстон Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    19.02.2023 Был в запасе Мазервелл 2:0 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
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