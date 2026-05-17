Статистика по турнирам

Франция. Кубок 2025/2026 Франция. Лига 1 2025/2026 Франция. Кубок 2024/2025 Франция. Лига 1 2024/2025 Франция. Кубок 2023/2024 Франция. Лига 2 2023/2024 Греция. Суперлига 2022/2023 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Турция. Суперлига 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Франция. Кубок 2019/2020 Франция. Лига 1 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Франция. Лига 1 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016