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Лига 1 2025/2026
Команды
Осер
Ассане Диуссе
Статистика
€ 500 тыс
Ассане Диуссе - статистика
Осер
20 сентября 1997 (29), Дакар
#10 | Полузащитник
Сенегал
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Франция. Кубок 2025/2026
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Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осер
15
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
0 : 2
17.05.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Осер
2 : 1
10.05.2026
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
3 : 1
03.05.2026
Анжер
87' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
3 : 2
25.04.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
2 : 2
19.04.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
0 : 0
11.04.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Гавр
1 : 1
05.04.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Осер
3 : 0
21.03.2026
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Марсель
1 : 0
13.03.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Осер
0 : 0
07.03.2026
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
2 : 2
01.03.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Осер
0 : 3
22.02.2026
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Метц
1 : 3
15.02.2026
Осер
82' - 90'
85'
Франция. Лига 1, 21 тур
Осер
0 : 0
08.02.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
0 : 0
01.02.2026
Осер
85' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Осер
0 : 1
23.01.2026
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
1 : 0
17.01.2026
Осер
88' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Брест
2 : 0
04.01.2026
Осер
76' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Осер
3 : 4
14.12.2025
Лилль
63' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Осер
3 : 1
07.12.2025
Метц
90' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Париж
1 : 1
29.11.2025
Осер
85' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Осер
0 : 0
23.11.2025
Лион
89' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
2 : 0
09.11.2025
Осер
83' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Осер
0 : 1
01.11.2025
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
3 : 0
29.10.2025
Осер
1' - 69'
Франция. Лига 1, 9 тур
Осер
0 : 1
26.10.2025
Гавр
46' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
2 : 2
19.10.2025
Осер
77' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Осер
1 : 2
04.10.2025
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
2 : 0
27.09.2025
Осер
87' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
1 : 0
21.09.2025
Тулуза
85' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 2
13.09.2025
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Нант
1 : 0
30.08.2025
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
3 : 1
23.08.2025
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Осер
1 : 0
17.08.2025
Лорьян
Был в запасе
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